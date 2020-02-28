«Милан» отменил пресс-конференцию из-за коронавируса
15:44
«Милан» сообщил, что пресс-конференция перед матчем 26-го тура серии А против «Дженоа» будет отменена.
Это решение связано с карантином из-за вспышки коронавируса в стране. Однако пресс-служба проведет интервью с Пиоли в прямом эфире.
Ранее несколько матчей чемпионата Италии были отменены, а встреча «Интера» с «Лудогорцем» в Лиге Европы прошел без зрителей.
Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Италии составляет 453 человека.