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«Милан» отменил пресс-конференцию из-за коронавируса

15:44
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«Милан» сообщил, что пресс-конференция перед матчем 26-го тура серии А против «Дженоа» будет отменена.

Это решение связано с карантином из-за вспышки коронавируса в стране. Однако пресс-служба проведет интервью с Пиоли в прямом эфире.

Ранее несколько матчей чемпионата Италии были отменены, а встреча «Интера» с «Лудогорцем» в Лиге Европы прошел без зрителей.

Согласно последним данным, число заболевших коронавирусом в Италии составляет 453 человека.

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