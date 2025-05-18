«Милан» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Рейндерсу

Форвард «Милана» Тиджани Рейндерс не перейдет в «Манчестер Сити», сообщает Teamtalk.

По сведениям источника, миланский клуб отклонил предложение по 26-летнему голландцу в размере 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Рейндерса претнедует «Реал».

В текущем сезоне Рейндерс провел 52 матча, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.