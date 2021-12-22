«Милан» отклонил два предложения по нападающему Леау
21:53
«Милан» хочет продлить контракт с нападающим Рафаэлем Леау до 2026 года, сообщает Calciomercato.com.
По данным источника, в игроке заинтересованы клубы из Англии и Германии. «Милан» предложит форварду новый контракт с увеличением зарплаты. Клуб в скором времени встретится с агентом игрока и обсудит детали соглашения.
Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 19 матчах.
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