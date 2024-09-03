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Милан-2026

Сегодня, 17:01

Милан откажется от финала Лиги чемпионов-2027

Георгий Кудинов
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До конца сентября Милан, скорее всего, откажется от проведения финала Лиги чемпионов-2027.

Это связано с тем, что легендарный стадион «Сан-Сиро», который примет в феврале 2026 года церемонию открытия зимней Олимпиады, нуждается в серьезной реконструкции. Арена принадлежит городу, мэрия которого лихорадочно ищет деньги на работы по улучшению инфраструктуры.

В 2026 году «Сан-Сиро» исполнится 100 лет. После зимней Олимпиады он может быть серьезно перестроен или полностью снесен. «Милан» и «Интер», выступающие на муниципальном стадионе на правах аренды, пока никак не могут договориться между собой и с мэрией города о будущем «Сан-Сиро».

Что касается финала ЛЧ-2027, то город и стадион объявят в Праге 24 сентября.

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