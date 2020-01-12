«Милан» отдал Кальдару в аренду «Аталанте». Соглашение рассчитано на 1,5 года

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара продолжит карьеру в «Аталанте». Миланский клуб отдал 25-летнего итальянца в аренду на 1,5 года, сообщает официальный сайт «россонери».

По информации итальянских СМИ, у клуба из Бергамо есть опция выкупа футболиста за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кальдара не провел ни одного матча за «Милан». В октябре он восстановился от разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава, из-за которого пропустил полгода.