Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» официально уволил Джампаоло

20:37
Теги:

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Джампаоло, которому в августе исполнилось 52 года, был назначен главным тренером «Милана» 19 июня 2019 года. Он подписал контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на один.

Специалист провел во главе клуба семь официальных матчей, в которых одержал три победы и потерпел четыре поражения. После семи туров в чемпионате Италии «Милан» занимает 13-е место, имея в активе девять очков.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир