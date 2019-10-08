«Милан» официально уволил Джампаоло

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба.

Джампаоло, которому в августе исполнилось 52 года, был назначен главным тренером «Милана» 19 июня 2019 года. Он подписал контракт с клубом на два года с возможностью продления еще на один.

Специалист провел во главе клуба семь официальных матчей, в которых одержал три победы и потерпел четыре поражения. После семи туров в чемпионате Италии «Милан» занимает 13-е место, имея в активе девять очков.

Official Statement: Marco Giampaolo ?https://t.co/PpcvyanX5f — AC Milan (@acmilan) October 8, 2019

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