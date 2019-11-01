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«Милан» обыграл СПАЛ, единственный гол забил Сусо

00:50
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«Милан» переиграл СПАЛ в матче 10-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный мяч забил Сусо.

Миланская команда вышла на 10-е место в турнирной таблице. СПАЛ занимает предпоследнюю позицию.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

«Милан» — СПАЛ — 1:0 (0:0)

Гол: Сусо, 63.

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо (Калабрия, 46), Романьоли, Эрнандез, Дуарте, Беннасер, Кессье, Лукас Пакета (Бонавентура, 88), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Сусо, 57), Пентек.

СПАЛ: Бериша, Томович, Ционек, Викари, Реца (Сала, 82), Куртич, Миссироли (Валоти, 71), Мурджа, Стрефецца (Палоски, 82), Флоккари, Петанья.

Предупреждения: Флоккари, 21. Дуарте, 40. Дж.Доннарумма, 41. Хакан Чалханоглу, 57. Викари, 62. Ционек, 68. Беннасер, 69. Куртич, 73.

Судья: Пиччинини.

31 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Милан — СПАЛ

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

http://sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/

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