"Милан" обыграл "Кьево" благодаря голу Пентека

"Милан" обыграл "Кьево" в матче 27-го тура чмпионата Италии - 2:1. Победный мяч забил нападающий Кшишто Пентек на 57-й минуте.
Чемпионат Италии
Серия А
27-й тур
"Кьево" - "Милан" - 1:2 (1:1)
Голы: Билья, 31 (0:1). Хетемай, 41 (1:1). Пентек, 57 (1:2).
"Кьево": Соррентино, Андреолли, Барба, Бани (Пуччарелли, 88), Хетемай, Диуссе (Кийен, 77), Депаоли, Меджорини (Джорджевич, 77), Джаккерини, Стемпиньски, Лерис.
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти (Калабрия, 64), Билья, Лаксальт, Кессье, Лукас Пакета (Хакан Чалханоглу, 54), Сусо (Борини, 84), Самуэль Кастильехо, Пентек.
Предупреждения: Конти, 52. Джаккерини, 59. Соррентино, 71. Хетемай, 90+2.
Судья: Пайретто.
9 марта. Верона. Стадион Marc'Antonio Bentegodi.
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