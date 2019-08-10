"Милан" обыграл "Фероникели"

"Милан" в товарищеском матче обыграл "Фероникели" со счетом 2:0. Голы забили Сусо и Фабио Борини.

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"Фероникели" - "Милан" - 0:2 (0:1)

Голы: Сусо, 26 (0:1). Борини, 58 (0:2).

"Милан": Дж.Доннарумма, А.Доннарумма, Родригес (Стринич, 46), Романьоли (Лаксальт, 85), Калабрия (Музаккьо, 46), Габбиа (Конти, 46), Билья (Мальдини, 86), Крунич (Бонавентура, 46. Брешанини, 84), Сусо (Лукас Пакета, 46), Хакан Чалханоглу (Борини, 46), Самуэль Кастильехо (Пентек, 46), Андре Силва (Леан, 46).

10 августа. Приштина. Стадион "Fadil Vokrri Stadium".