«Милан» обыграл «Болонью», Тео Эрнандез забил и свои, и в чужие ворота

«Болонья» в матче 15-го тура чемпионата Италии проиграла «Милану» — 1:3. В составе гостей отличились Кшиштоф Пентек (с пенальти), Тео Эрнандез и Джакомо Бонавентура. Также Эрнандес отправил мяч в свои ворота. В составе хозяев пенальти реализовал Никола Сансоне.

«Милан» набрал 20 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Болонья» (16) — 13-я.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Болонья» — «Милан» — 2:3 (1:2)

Голы: Пентек, 15 — с пенальти (0:1). Эрнандез, 32 (0:2). Эрнандез, 40 — в свои ворота (1:2). Бонавентура, 46 (1:3). Сансоне, 84 — с пенальти (2:3).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Денсвил, Бани, Томиясу, Джемаили (Сантандер, 64), Поли, Схаутен (Сванберг, 46), Паласио, Сансоне, Сков Ольсен (Орсолини, 78).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти, Эрнандез, Бонавентура (Лукас Пакета, 79), Беннасер (Билья, 70), Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 85), Пентек.

Предупреждения: Бани, 14. Беннасер, 21. Томиясу, 74. Паласио, 77. Сантандер, 81. Романьоли, 83.

Судья: Киффи (Италия).

8 декабря. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, обзоры матчей, расписание и результаты