«Милан» объявил об уходе Бобана

Пресс-служба «Милана» объявила об увольнении Звонимира Бобана с поста директора клуба.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что отставка 51-летний хорватского специалиста связана с его критикой в адрес владельцев клуба. Причиной стали переговоры генерального директора красно-черных Ивана Газидиса с немецким тренером Ральфом Рангником.

Бобан работал заместителем генерального секретаря ФИФА с 2016 по 2019 год, а затем перебрался в «Милан», за который ранее выступал.