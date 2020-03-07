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«Милан» объявил об уходе Бобана

21:21

Пресс-служба «Милана» объявила об увольнении Звонимира Бобана с поста директора клуба.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что отставка 51-летний хорватского специалиста связана с его критикой в адрес владельцев клуба. Причиной стали переговоры генерального директора красно-черных Ивана Газидиса с немецким тренером Ральфом Рангником.

Бобан работал заместителем генерального секретаря ФИФА с 2016 по 2019 год, а затем перебрался в «Милан», за который ранее выступал.

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