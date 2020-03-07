«Милан» объявил об уходе Бобана
21:21
Пресс-служба «Милана» объявила об увольнении Звонимира Бобана с поста директора клуба.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что отставка 51-летний хорватского специалиста связана с его критикой в адрес владельцев клуба. Причиной стали переговоры генерального директора красно-черных Ивана Газидиса с немецким тренером Ральфом Рангником.
Бобан работал заместителем генерального секретаря ФИФА с 2016 по 2019 год, а затем перебрался в «Милан», за который ранее выступал.
Official Statement: https://t.co/OLUHcxsDUm— AC Milan (@acmilan) March 7, 2020
Comunicato Ufficiale: https://t.co/FWGYQrqdxj pic.twitter.com/Gjtn6g8RIE