«Милан» объявил об отставке Паулу Фонсеки
Пресс-служба «Милана» сообщила об увольнении Паулу Фонсеки с поста главного тренера итальянской команды.
51-летний специалист возглавил «Милан» 13 июня 2024 года. Под руководством португальца россонери провели 24 матча во всех турнирах, одержали 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
В последнем матче под руководством Фонсеки «Милан» сыграл вничью с «Ромой» (1:1). После 17 матчей в нынешнем сезоне серии А миланский клуб с 27 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.
Источник: acmilan.com
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Эмполи – Дженоа
|1 : 2
|28.12
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|
Парма – Монца
|2 : 1
|28.12
|20:00
|
Кальяри – Интер
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|28.12
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|
Лацио – Аталанта
|1 : 1
|29.12
|14:30
|
Удинезе – Торино
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