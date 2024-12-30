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Сегодня, 12:48

«Милан» объявил об отставке Паулу Фонсеки

Даниил Аршавский
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Паулу Фонсека.
Фото Global Look Press

Пресс-служба «Милана» сообщила об увольнении Паулу Фонсеки с поста главного тренера итальянской команды.

51-летний специалист возглавил «Милан» 13 июня 2024 года. Под руководством португальца россонери провели 24 матча во всех турнирах, одержали 12 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.

В последнем матче под руководством Фонсеки «Милан» сыграл вничью с «Ромой» (1:1). После 17 матчей в нынешнем сезоне серии А миланский клуб с 27 очками занимает 8-е место в турнирной таблице.

Источник: acmilan.com
Футбол
ФК Милан
Паулу Фонсека
Серия А
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2
 Наполи 18 13 2 3 27-12 41
3
 Интер 17 12 4 1 45-15 40
4
 Лацио 18 11 2 5 33-25 35
5
 Фиорентина 17 9 5 3 31-15 32
6
 Ювентус 18 7 11 0 30-15 32
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 17 7 6 4 26-17 27
9
 Удинезе 18 7 3 8 23-28 24
10
 Рома 18 5 5 8 24-24 20
11
 Торино 18 5 5 8 19-24 20
12
 Дженоа 18 4 7 7 16-27 19
13
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 Парма 18 4 6 8 25-34 18
15
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
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17
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