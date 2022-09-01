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«Милан» арендовал защитника «Барселоны» Деста и полузащитника «Вольфсбурга» Вранкса

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Милан» объявил об аренде защитника «Барселоны» Серджиньо Деста и полузащитника «Вольфсбурга» Астера Вранкса.

Как сообщает пресс-служба «россонери», у клуба будет право выкупа 21-летнего американца по окончании срока аренды, рассчитанного до конца сезона-2022/23.

При этом у «Милана» также будет право выкупить 19-летнего бельгийца по окончании срока аренды, которая также действует до конца нынешнего сезона.

Источник: https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2022-09-01/official-statement-sergino-dest
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