«Милан» арендовал защитника «Барселоны» Деста и полузащитника «Вольфсбурга» Вранкса
«Милан» объявил об аренде защитника «Барселоны» Серджиньо Деста и полузащитника «Вольфсбурга» Астера Вранкса.
Как сообщает пресс-служба «россонери», у клуба будет право выкупа 21-летнего американца по окончании срока аренды, рассчитанного до конца сезона-2022/23.
При этом у «Милана» также будет право выкупить 19-летнего бельгийца по окончании срока аренды, которая также действует до конца нынешнего сезона.
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|
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|10
|
2
|Интер
|4
|3
|0
|1
|9-5
|9
|
3
|Наполи
|4
|2
|2
|0
|10-3
|8
|
4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6-1
|8
|
5
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
6
|Лацио
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|
7
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
8
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
9
|Удинезе
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
10
|Фиорентина
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|1
|2
|1
|3-3
|5
|
11
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|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
12
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|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|
13
|Специя
|4
|1
|1
|2
|3-7
|4
|
14
|Эмполи
|4
|0
|3
|1
|2-3
|3
|
15
|Лечче
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
16
|Верона
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Сампдория
|4
|0
|2
|2
|1-7
|2
|
18
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
19
|Кремонезе
|4
|0
|0
|4
|4-9
|0
|
20
|Монца
|4
|0
|0
|4
|2-11
|0
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|30.08
|19:30
|
Сассуоло – Милан
|0 : 0
|30.08
|21:45
|
Рома – Монца
|3 : 0
|30.08
|21:45
|
Интер – Кремонезе
|3 : 1
|31.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Сампдория – Лацио
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Удинезе – Фиорентина
|1 : 0
|31.08
|21:45
|
Ювентус – Специя
|2 : 0
|31.08
|21:45
|
Наполи – Лечче
|1 : 1
|1.09
|21:45
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.09
|21:45
|
Болонья – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|3
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
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|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0
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