«Милан» объявил об аренде форварда «Челси» Жоау Феликса
Нападающий Жоау Феликс на правах аренды присоединился к «Милану», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Португальский футболист подписал контракт с красно-черными сроком до 30 июня 2025 года. Отмечается, что в «Милане» Феликс будет выступать под номером «79».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Милана арендовал 25-летнего игрока за 5 миллионов фунтов стерлингов и покроет его зарплату.
В нынешнем сезоне форвард забил 7 мячей и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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|
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|27-38
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|22-33
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|
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|8.02
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|
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|8.02
|20:00
|
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|8.02
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|
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|9.02
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|9.02
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