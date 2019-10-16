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«Милан» объявил о рекордных убытках

21:54
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«Милан» объявил о рекордных убытках по итогам сезона-2018/19. Клуб потерял 145,9 миллиона евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Это на 20 миллионов больше, чем в предыдущем финансовом году и является антирекордом в истории «россонери».

Общий оборот клуба вырос на 5,1%, однако на 6,7 миллиона снизился доход от спонсоров, а также упали продажи билетов на матчи. Главные же затраты выпали на покупку и аренду игроков. Кроме того, клубу пришлось провести реконструкцию тренировочной базы.

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