«Милан» объявил о переходе Оливье Жиру из «Челси»
«Милан» объявил о переходе в команду нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Сумма трансфера и срок контракта с 34-летним французом не сообщаются. Футболист будет выступать за «россонери» под номером «9».
Official Statement: @_OlivierGiroud_ ? https://t.co/yIFnb4fswv— AC Milan (@acmilan) July 17, 2021
Comunicato Ufficiale: Olivier Giroud ? https://t.co/xQ9x0xYhlA#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/buGaUxatp2
Жиру выступал за «Челси» с января 2018 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за «синих» 31 матч и забил 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
15 июля сообщалось, что Жиру перейдет из «Челси» в «Милан» за 1 миллион евро и подпишет контракт до конца сезона-2022/23. Еще 1 миллион евро итальянский клуб заплатит «Челси» в случае успешных выступлений футболиста.
Дополнительная информация:
https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2021-07-17/official-statement-olivier-giroud
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