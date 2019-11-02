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«Милан» не собирается продлевать контракт с Сусо

23:25
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«Милан» не собирается продлевать контракт с нападающим Сусо. Действующие соглашение 22-летнего испанца с «россонери» рассчитан до лета 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Милан» готов рассмотреть варианты с трансфером игрока в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Сусо провел 10 матчей в серии А и отметился голом и результативной передачей.

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