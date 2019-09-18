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«Милан» не накажет Пакету за спор с главным тренером

10:38
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Руководство «Милана» приняло решение не наказывать полузащитника Лукаса Пакету за публичные разногласия с главным тренером Марко Джампаоло. Тренер сказал, что Пакете нужно иногда быть немного «менее бразильским», чем он есть. Пакета в ответ в соцсетях разместил фотографию с подписью: «Горд быть бразильцем».

Как сообщает A Bola, Пакета и Джампаоло обсудили ситуацию перед тренировкой и разобрались во всем. Ранее агент игрока заявил, что Пакета готов заплатить штраф при необходимости.

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