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«Милан» не может договориться с Чалханоглу о новом контракте

20:03
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«Милан» продолжает переговоры о новом контракте с полузащитником Хаканом Чалханоглу. Однако пока стороны не могут прийти к консенсусу, сообщает Tuttosport.

26-летний турок хочет получать 5 миллионов евро в год. Миланский клуб готов предложить только 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.

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