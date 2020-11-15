«Милан» не может договориться с Чалханоглу о новом контракте
«Милан» продолжает переговоры о новом контракте с полузащитником Хаканом Чалханоглу. Однако пока стороны не могут прийти к консенсусу, сообщает Tuttosport.
26-летний турок хочет получать 5 миллионов евро в год. Миланский клуб готов предложить только 3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Чалханоглу провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.