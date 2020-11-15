«Милан» не может договориться с Чалханоглу о новом контракте

«Милан» продолжает переговоры о новом контракте с полузащитником Хаканом Чалханоглу. Однако пока стороны не могут прийти к консенсусу, сообщает Tuttosport.

26-летний турок хочет получать 5 миллионов евро в год. Миланский клуб готов предложить только 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Чалханоглу провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.