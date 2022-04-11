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Сегодня, 15:47

«Милан» не готов платить «Реалу» за Браима Диаса 22 миллиона евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» не хочет платить «Реалу» за полузащитника Брахима Диаса требуемую сумму, сообщает Calciomercato.

По данным источника, мадридский клуб готов выслушать предложение в размере 22 миллионов евро или больше. Диас очень хочет остаться в «Милане», но руководство клуба считает, что эта сумма слишком высока, поэтому ему, возможно, придется вернуться в Мадрид.

22-летний игрок находится в аренде в «Милане» с лета 2021 года и соглашение рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне Диас сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.calciomercato.com/news/milan-brahim-e-una-crisi-senza-fine-troppi-i-22-milioni-chiesti--83260
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