«Милан» не готов платить «Реалу» за Браима Диаса 22 миллиона евро

«Милан» не хочет платить «Реалу» за полузащитника Брахима Диаса требуемую сумму, сообщает Calciomercato.

По данным источника, мадридский клуб готов выслушать предложение в размере 22 миллионов евро или больше. Диас очень хочет остаться в «Милане», но руководство клуба считает, что эта сумма слишком высока, поэтому ему, возможно, придется вернуться в Мадрид.

22-летний игрок находится в аренде в «Милане» с лета 2021 года и соглашение рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне Диас сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.