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«Милан» не договорился с Доннаруммой о продлении контракта

22:50
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters
Джанлуиджи Доннарумма. Фото Reuters
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«Милан» в очередной раз не смог договориться с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта, сообщает Corriere della Sera. В конце января стороны провели очередной раунд переговоров, который ничем не завершился.

По данным СМИ, агент футболиста Мино Райола просит у «россонери» зарплату 10 миллионов евро в год для своего клиента. Клуб предлагает 21-летнему голкиперу 7 миллионов и бонусы.

Райола также хочет, чтобы в новом контракте игрока была прописана его четкая трансферная стоимость, что не устраивает красно-черных.

Действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до конца текущего сезона.

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