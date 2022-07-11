«Милан» не был заинтересован в подписании Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара заявил, что клуб не был заинтересован в приобретении или аренде российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

««В зимнее трансферное окно мы тоже не хотели ни приобретать, ни арендовывать Миранчука», — цитирует Массару «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.