«Милан» не будет выкупать защитника Деста у «Барселоны»

«Милан» не будет выкупать у «Барселоны» защитника Сержиньо Деста, сообщает La Gazetta dello Sport.

В настоящее время 22-летний американец выступает за красно-черных на правах аренды. «Россонери» не планируют активировать опцию выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с испанской «Барселоной» рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Дест провел 13 матчей за «Милан» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.