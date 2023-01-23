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Сегодня, 16:21

«Милан» не будет выкупать защитника Деста у «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» не будет выкупать у «Барселоны» защитника Сержиньо Деста, сообщает La Gazetta dello Sport.

В настоящее время 22-летний американец выступает за красно-черных на правах аренды. «Россонери» не планируют активировать опцию выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Действующее соглашение футболиста с испанской «Барселоной» рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Дест провел 13 матчей за «Милан» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

ФК Барселона
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Монца – Сассуоло
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