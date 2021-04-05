«Милан» не будет подписывать новый контракт с Манджукичем
15:58
«Милан» принял решение не сохранять в составе нападающего Марио Манджукича. Ему не будет предложен новый контракт, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира 5 апреля.
Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021 года на правах свободного агента. 34-летний хорват принял участие в пяти матчах в составе «россонери», проведя на поле 158 минут и не отличившись результативными действиями. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения.
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