«Милан» не будет подписывать новый контракт с Манджукичем

«Милан» принял решение не сохранять в составе нападающего Марио Манджукича. Ему не будет предложен новый контракт, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира 5 апреля.

Манджукич перешел в «Милан» в январе 2021 года на правах свободного агента. 34-летний хорват принял участие в пяти матчах в составе «россонери», проведя на поле 158 минут и не отличившись результативными действиями. В данный момент футболист восстанавливается от мышечного повреждения.