«Милан» нашел кандидатов на замену Ибрагимовича
Руководство «Милана» летом этого года планирует купить нового форварда, который заменит нападающего Златана Ибрагимовича.
По данным La Gazzetta dello Sport, в числе кандидатов на место шведа — футболист «Зальцбурга» Ноа Окафор, игрок «Арсенала» Фоларин Балогун, выступающий в этом сезоне на правах аренды за французский «Реймс».
Контракт 41-летнего шведа с «Миланом» рассчитан до окончания нынешнего сезона. В этом сезоне футболист долгое время восстанавливался от травмы и провел всего 2 матча.
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|50
|
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|14
|6
|5
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|48
|
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|
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|6
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|30-37
|30
|
14
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|25
|6
|10
|9
|23-33
|28
|
15
|Лечче
|25
|6
|9
|10
|24-29
|27
|
16
|Салернитана
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
17
|Специя
|26
|5
|9
|12
|23-42
|24
|
18
|Верона
|25
|4
|6
|15
|20-37
|18
|
19
|Сампдория
|25
|2
|6
|17
|11-39
|12
|
20
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38 тур
|10.03
|22:45
|
Специя – Интер
|2 : 1
|11.03
|17:00
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|11.03
|20:00
|
Наполи – Аталанта
|- : -
|11.03
|22:45
|
Болонья – Лацио
|- : -
|12.03
|14:30
|
Лечче – Торино
|- : -
|12.03
|17:00
|
Кремонезе – Фиорентина
|- : -
|12.03
|17:00
|
Верона – Монца
|- : -
|12.03
|20:00
|
Рома – Сассуоло
|- : -
|12.03
|22:45
|
Ювентус – Сампдория
|- : -
|13.03
|22:45
|
Милан – Салернитана
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|19
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
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|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
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|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|14
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
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|1
|1
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|16
|1
|0
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