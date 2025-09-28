«Милан» и «Наполи» сыграют в серии А 28 сентября

«Милан» и «Наполи» сыграют в 5-м туре серии А в воскресенье, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.

28 сентября, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Милан» — «Наполи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В четырех турах чемпионата Италии миланская команда набрала 9 очков и занимала третье место в турнирной таблице, а команда из Неаполя — лидировала с 12 очками.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте