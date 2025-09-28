Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

28 сентября, 19:30

«Милан» — «Наполи»: трансляция матча чемпионата Италии онлайн

«Милан» и «Наполи» сыграют в серии А 28 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вратарь «Милана» Майк Меньян.
Фото Reuters

«Милан» и «Наполи» сыграют в 5-м туре серии А в воскресенье, 28 сентября. Матч пройдет на стадионе «Сан Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.
28 сентября, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:1
Наполи

Следить за ключевыми событиями противостояния «Милан» — «Наполи» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

В четырех турах чемпионата Италии миланская команда набрала 9 очков и занимала третье место в турнирной таблице, а команда из Неаполя — лидировала с 12 очками.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
Читайте также
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рома» обыграла «Верону» в серии А

«Болонья» сыграла вничью с «Лечче» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 5 4 0 1 9-3 12
2
 Рома 5 4 0 1 5-1 12
3
 Наполи 5 4 0 1 10-5 12
4
 Ювентус 5 3 2 0 9-5 11
5
 Интер 5 3 0 2 13-7 9
6
 Аталанта 5 2 3 0 10-4 9
7
 Кремонезе 5 2 3 0 6-4 9
8
 Комо 5 2 2 1 6-4 8
9
 Кальяри 5 2 1 2 5-5 7
10
 Болонья 5 2 1 2 5-5 7
11
 Удинезе 5 2 1 2 5-8 7
12
 Сассуоло 5 2 0 3 7-8 6
13
 Лацио 5 2 0 3 7-4 6
14
 Парма 5 1 2 2 3-6 5
15
 Торино 5 1 1 3 2-10 4
16
 Фиорентина 5 0 3 2 3-6 3
17
 Верона 5 0 3 2 2-8 3
18
 Дженоа 5 0 2 3 2-7 2
19
 Лечче 5 0 2 3 4-10 2
20
 Пиза 5 0 2 3 3-6 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 21:45
Верона – Сассуоло
 - : -
4.10 16:00
Лацио – Торино
 - : -
4.10 16:00
Парма – Лечче
 - : -
4.10 19:00
Интер – Кремонезе
 - : -
4.10 21:45
Аталанта – Комо
 - : -
5.10 13:30
Удинезе – Кальяри
 - : -
5.10 16:00
Болонья – Пиза
 - : -
5.10 16:00
Фиорентина – Рома
 - : -
5.10 19:00
Наполи – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Ювентус – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Николас Пас

Николас Пас

Комо

 3
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 3
П
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
Кенан Йылдыз

Кенан Йылдыз

Ювентус

 3
Никола Крстович

Никола Крстович

Аталанта

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 4 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 3 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости