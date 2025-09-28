Футбол
28 сентября, 23:44

«Милан» в меньшинстве удержал победу над «Наполи» и вышел на первое место в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кристиан Пулишич.
Фото Reuters

«Милан» дома обыграл «Наполи» в матче 5-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник хозяев Алексис Салемакерс. На 31-й минуте преимущество красно-черных удвоил Кристиан Пулишич.

На 57-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — красную карточку получил Первис Эступиньян. Спустя три минуты Кевин де Брейне с пенальти отыграл один мяч.

«Милан» (12 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на первое место в серии А, обойдя «Наполи» (12) и «Рому» (12) по дополнительным показателям.

Неаполитанцы идут на второй строчке в турнирной таблице. У команды Антонио Конте прервалась серия из четырех подряд кряду в чемпионате.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур.
28 сентября, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
2:1
Наполи

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
  • Adminni

    Аллегри при унылой поставленной игре, от которой местами хочется блевать, все равно умудряется добиваться результата. Надо признать он себе не изменяет и в Милане, такие же корявые победы с минимальным счетом, быть может это сейчас Милану и нужно, забить болт на красоту и тупо набирать очки, тем более состав у Милана далеко не топовый.

    29.09.2025

  • Black Boss

    Forza AC Milan! :heart:?:black_heart:

    29.09.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Аллегри таки по-прежнему может давать результат

    29.09.2025

  • Секир-башка

    Закрутка в СерииА в этом сезоне будет серьезная, явного фаворита не наблюдается.

    29.09.2025

  • Pablo_75

    Вроде инстанции ФИФА и УЕФА чётко высказывались против двойного наказания. Прямая красная и пенальти - это "в среднем больше одного гола" за одно нарушение, и это явно несправедливо.

    29.09.2025

  • ПельМешков

    С Аллегри Милан наконец-то заиграл. От Кремонезе улетели не по игре. Сегодня еще этот судейка с двойным наказанием.... но выстояли) Форца Милан!

    29.09.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Если честно- нежданчик. Но Наполи в этом сезоне может даже в тройку не попадет, их выжмет ЛЧ. В прошлом году они нигде не играли и то с трудом взяли скудетто, а в этом им силенок не хватит. Милан удивил. Неброская игра от Аллегри начала давать плоды. Хотя я не верю в светлое завтра, но на фоне непонятного Юве, загруженного Наполи и нестабильного моментами Интера, могут и в тройку заскочить. Хотя есть еще Рома с Лацио, да и Аталанта еще на что-то способна, а там еще богатенький Комо подгребает. Форца Милан!

    29.09.2025

    • «Болонья» сыграла вничью с «Лечче» в серии А

    Конте — о поражении от «Милана»: «Ранний гол разочаровывает, «Наполи» мог сыграть лучше»
