«Милан» в меньшинстве удержал победу над «Наполи» и вышел на первое место в серии А

«Милан» дома обыграл «Наполи» в матче 5-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник хозяев Алексис Салемакерс. На 31-й минуте преимущество красно-черных удвоил Кристиан Пулишич.

На 57-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — красную карточку получил Первис Эступиньян. Спустя три минуты Кевин де Брейне с пенальти отыграл один мяч.

«Милан» (12 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на первое место в серии А, обойдя «Наполи» (12) и «Рому» (12) по дополнительным показателям.

Неаполитанцы идут на второй строчке в турнирной таблице. У команды Антонио Конте прервалась серия из четырех подряд кряду в чемпионате.