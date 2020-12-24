«Милан» намерен продлить контракт с Чалханоглу

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что клуб хочет продлить контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу. 26-летний турок имеет действующий контракт до конца нынешнего сезона.

— Мы ведем переговоры с Чалханоглу о продлении его контракта, — цитирует DAZN Пиоли. — Я уверен, что он хочет остаться, поэтому теперь время для переговоров. Хотим оставить Хакана.

В этом сезоне полузащитник провел за «Милан» 20 матчей, забил 6 голов и сделал 9 голевых передач.