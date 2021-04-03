«Милан» начал работу над трансфером Иличича
«Милан» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Представители «Милана» уже провели предварительные консультации с представителями 33-летнего игрока. Сам словенец якобы не против сменить Бергамо на Милан. Одна из причин его желание — ухудшившиеся отношения с наставником «богини» Джан Пьеро Гасперини.
В сезоне-2020/21 Иличич провел за «Аталанту» 30 матчей, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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