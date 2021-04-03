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«Милан» начал работу над трансфером Иличича

16:40
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«Милан» заинтересован в подписании атакующего полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Представители «Милана» уже провели предварительные консультации с представителями 33-летнего игрока. Сам словенец якобы не против сменить Бергамо на Милан. Одна из причин его желание — ухудшившиеся отношения с наставником «богини» Джан Пьеро Гасперини.

В сезоне-2020/21 Иличич провел за «Аталанту» 30 матчей, забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Контракт футболиста рассчитан до июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8,5 миллиона евро.

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