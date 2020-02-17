«Милан» начал поиски замены Доннарумы, клуб не может договориться с вратарем по поводу нового контракта

«Милан» готовится к тому, что 20-летний вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма может покинуть команду уже летом 2020 года, сообщает Calciomercato.

По информации источника, клуб и игрок не могут достичь договоренности в переговорах по новому контракту. Как утверждает издание, «россонери» не готовы удовлетворять запросы Доннаруммы. Контракт 20-летнего итальянца с «Миланом» действует до конца июня 2021 года, поэтому источник не исключает, что вратарь будет продан летом с целью получить хотя бы какую-то прибыль и не отпускать игрока на рынок свободных агентов. Calciomercato сообщает, что руководство «россонери» уже начало поиски нового голкипера для основного состава. По информации издания, клуб всерьез заинтересован в 33-летнем Сальваторе Сиригу из «Торино».

В сезоне-2019/20 Доннарумма принял участие в 24 матчах за «Милан», 8 из них итальянец провел «на ноль». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего вратаря в 55 миллионов евро.