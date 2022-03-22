«Милан» может завершить сделку по Ориги в ближайшие дни

«Милан» близок к завершению сделки по подписанию нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Ливерпуль» не будет продлевать контракт с 26-летним бельгийцем, который хочет принять новый вызов в карьере. Переговоры между «Миланом» и агентом форварда продвигаются быстро, в ближайшие дни стороны проведут очередную встречу, чтобы обсудить последние детали.

В сезоне-2021/22 Ориги забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что футболист подпишет контракт с «Миланом» на 4 года.