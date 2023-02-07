«Милан» может уволить Пиоли, если ситуация в клубе не изменится

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли может в скором времени покинуть свой пост, сообщает Calciomercato.

По информации издания, руководство клуба все еще доверяет тренеру, но могут изменить свое мнение если положение команды не изменится в скором времени.

В случае, если неудачные выступления «Милана» будут продолжаться и появится угроза непопадания команды в Лигу чемпионов, может быть рассмотрен вариант с отставкой Пиоли.

Итальянский специалист работает с миланским клубом с осени 2019 года.

В последних пяти матчах серии А «россонери» потерпели три поражения и сыграли две игры вничью.

«Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков за 21 матч.