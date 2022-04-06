«Милан» может усилиться защитником «Ньюкасла» Шером

«Милан» интересуется защитником «Ньюкасла» Фабианом Шером, сообщает Goal.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 30-летнего швейцарца в виде потенциальной замены Алессио Романьоли в случае, если игрок покинет команду свободным агентом этим летом.

В сезоне-2021/22 Шер забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 21 матче за «Ньюкасл». Контракт футболиста, как и соглашение Романьоли с «Миланом», действует до конца июня 2022 года.