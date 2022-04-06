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Сегодня, 11:59

«Милан» может усилиться защитником «Ньюкасла» Шером

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Милан» интересуется защитником «Ньюкасла» Фабианом Шером, сообщает Goal.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 30-летнего швейцарца в виде потенциальной замены Алессио Романьоли в случае, если игрок покинет команду свободным агентом этим летом.

В сезоне-2021/22 Шер забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 21 матче за «Ньюкасл». Контракт футболиста, как и соглашение Романьоли с «Миланом», действует до конца июня 2022 года.

Фабиан Шер
Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
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 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
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 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
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Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
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Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

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Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

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Специя

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 25 1 5
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