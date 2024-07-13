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Сегодня, 19:23

«Милан» может приобрести Фюллкруга

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Боруссии» Никлас Фюллкруг может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, на 31-летнего немца претендует «Милан». Также миланцы намерены подписать форварда «Атлетико» Альваро Морату.

В минувшем сезоне Фюллкруг провел 46 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. На Евро-2024 форвард отметился двумя голами в пяти играх. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Милан
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