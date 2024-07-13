«Милан» может приобрести Фюллкруга
Форвард «Боруссии» Никлас Фюллкруг может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, на 31-летнего немца претендует «Милан». Также миланцы намерены подписать форварда «Атлетико» Альваро Морату.
В минувшем сезоне Фюллкруг провел 46 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. На Евро-2024 форвард отметился двумя голами в пяти играх. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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|Ювентус
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4
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|Болонья
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9
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11
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12
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13
|Верона
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|0-0
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14
|Лечче
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15
|Удинезе
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16
|Кальяри
|0
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|0-0
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17
|Эмполи
|0
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|0-0
|0
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18
|Парма
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19
|Комо
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20
|Венеция
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
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|21:45
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Ювентус – Комо
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