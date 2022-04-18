«Милан» может получить 300 миллионов евро на трансферы от нового владельца

«Милан» может получить 300 миллионов евро на трансферы от нового владельца, сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, инвестиционная компания из Бахрейна ведет переговоры о покупке итальянского клуба за сумму около одного миллиарда евро.

Отмечается, что «Милан» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Себастьяну Аллеру, а также к полузащитникам Кристоферу Нкунку из «Лейпцига», Николо Дзаньоло из «Ромы» и Орельену Тчуамени из «Монако».

После 33 туров серии А «Милан» набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице.