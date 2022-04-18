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Сегодня, 14:19

«Милан» может получить 300 миллионов евро на трансферы от нового владельца

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Милан» может получить 300 миллионов евро на трансферы от нового владельца, сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, инвестиционная компания из Бахрейна ведет переговоры о покупке итальянского клуба за сумму около одного миллиарда евро.

Отмечается, что «Милан» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Себастьяну Аллеру, а также к полузащитникам Кристоферу Нкунку из «Лейпцига», Николо Дзаньоло из «Ромы» и Орельену Тчуамени из «Монако».

После 33 туров серии А «Милан» набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: https://www.milannews.it/primo-piano/gazzetta-con-investcorp-il-milan-sfida-l-europa-pronti-300-milioni-da-nkunku-a-tchouameni-i-nomi-per-il-mercato-rossonero-448679

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Ливерпуль
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.40

Обе забьют - да

20%

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ТБ 2.5

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1.53
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Спартак 1
Рубин 1
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П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

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2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 2
Локомотив 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
Результаты / календарь
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38 тур
15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 1 : 0
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 1 : 2
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 4 : 1
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 1 : 0
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 1 : 1
16.04 21:45
Лацио – Торино
 1 : 1
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
Аталанта – Верона
 - : -
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Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 9
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Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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