«Милан» может подписать двух игроков «Селтика»

«Милан» может выкупить Кристофера Айера и Одсонна Эдуара, передает Daily Record.

Ральф Рангник, который, вероятнее всего, станет генеральным менеджером и главным тренером итальянского гранда в будущем сезоне, симпатизирует игре обоих футболистов. Еще в 2018 году немецкий специалист выделял Эдуара как одного из главных талантов шотландского футбола.

Напомним, что ранее «Кристал Пэлас» предложил 25 миллионов фунтов за нападающего. В сезоне-2019/20 Эдуар провел за «Селтик» 45 матчей, в которых забил 27 голов и оформил 19 результативных передач. На счету защитника Айера 4 мяча и 2 голевые передачи в 49 встречах.