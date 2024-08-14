«Милан» победил «Монцу» в Кубке Сильвио Берлускони
«Милан» выиграл у «Монцы» в товарищеском турнире имени Сильвио Берлускони — 3:1. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
На 11-й минуте бельгийский нападающий Алексис Салемакерс вывел «россонери» вперед. Перед перерывом Даниэле Мальдини сравнял счет.
Сразу после перерыва Лука Йович, заменивший Альваро Морату, забил второй гол миланской команды. На 56-й минуте полузащитник Тиджани Рейндерс, подписавший контракт с «Миланом» этим летом, установил окончательный счет.
Берлускони умер в июне 2023 года. С 1986-го по 2016-й он являлся владельцем «Милана», а в сентябре 2018-го стал владельцем «Монцы».
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14
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15
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16
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|0
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17
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|0
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18
|Парма
|0
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19
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
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Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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