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«Милан» летом намерен выкупить Тонали у «Брешии»

18:35
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«Милан» собирается выкупить у «Брешии» полузащитника Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.

«Милан» взял 20-летнего полузащитника в аренду у «Брешии» за 10 миллионов евро. Выкуп Тонали обойдется «россонери» в 15 миллионов, плюс «Брешия» получит еще 10 миллионов в виде бонусов, зависевших от выступлений хавбека.

В нынешнем сезоне опорник национальной сборной Италии провел в составе «Милана» 34 матча во всех турнирах.

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