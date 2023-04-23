Дубль Леау принес «Милану» победу над «Лечче»
«Милан» дома одержал победу над «Лечче» в 31-м туре итальянской серии А — 2:0.
Дублем в составе «россонери» отметился Рафаэль Леау, забивший по голу в первом и втором таймах.
«Милан» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в серии А, обойдя «Интер». «Лечче» с 28 баллами остался на 16-й строчке в турнирной таблице.
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|
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|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|
3
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|
4
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|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
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|31
|16
|8
|7
|51-37
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|
6
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|
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|
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|11
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|
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|9
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|
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|
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|9
|11
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|42
|
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|31
|11
|8
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|38-43
|41
|
13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|
14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|
15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|
16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|
17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|
18
|Верона
|31
|6
|8
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|26-44
|26
|
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|Кремонезе
|31
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|10
|18
|27-57
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|
20
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|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|3 : 0
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|0 : 1
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|1 : 1
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|0 : 3
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|3 : 2
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|3 : 0
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|2 : 0
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
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|Г
|
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Наполи
|21
|
|
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Интер
|15
|
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Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
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|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
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Эмполи
|17
|1
|6
|
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Себастьяно Луперто
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|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
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|1
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