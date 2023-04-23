Дубль Леау принес «Милану» победу над «Лечче»

«Милан» дома одержал победу над «Лечче» в 31-м туре итальянской серии А — 2:0.

Дублем в составе «россонери» отметился Рафаэль Леау, забивший по голу в первом и втором таймах.

«Милан» набрал 56 очков и поднялся на пятое место в серии А, обойдя «Интер». «Лечче» с 28 баллами остался на 16-й строчке в турнирной таблице.