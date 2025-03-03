Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

«Милан» проиграл «Лацио», пропустив с пенальти на 90+8-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
2 марта. «Милан» уступил «Лацио» (1:2).
Фото AFP

«Милан» в матче 27-го тура чемпионата Италии на своем поле уступил «Лацио» со счетом 1:2.

В составе хозяев отличился Самуэль Чуквуезе, у римлян голы на счету Маттиа Цакканьи и Педро, который реализовал пенальти на 90+8-й минуте. Миланцы при счете 0:1 остались вдесятером, после того как на 67-й минуте красную карточку получил Страхинья Павлович.

«Милан» потерпел третье поражение подряд и с 41 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Лацио» с 50 очками — на четвертой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур.
02 марта 2025, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
1:2
Лацио

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Лацио
ФК Милан
Читайте также
Сборной России теперь можно играть даже с Нарнией, а последние матчи показали светлое будущее. Почему команда Карпина развернула к себе экспертов
Тактика просачивания. Российских фигуристов все больше среди участников Гран-при
Дисквалифицированный за допинг хоккеист КХЛ уехал в ECHL. Цель — набрать форму и вернуться
Популярное видео
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Франция — Бельгия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Италия — Турция: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Рома» обыграла «Комо» и одержала четвертую победу подряд

Тренер «Милана» Консейсау ответил на вопрос об отставке после поражения от «Лацио»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рома 5 4 1 0 14-3 13
2
 Интер 5 4 1 0 15-8 13
3
 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
4
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
5
 Милан 5 3 2 0 10-4 11
6
 Фрозиноне 5 3 1 1 9-4 10
7
 Ювентус 5 3 1 1 8-4 10
8
 Комо 5 3 1 1 9-6 10
9
 Наполи 5 2 1 2 7-6 7
10
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
11
 Аталанта 5 2 0 3 5-7 6
12
 Лечче 5 2 0 3 5-10 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Парма 5 1 1 3 4-7 4
16
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
17
 Фиорентина 5 1 1 3 6-12 4
18
 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
19
 Дженоа 5 0 1 4 3-10 1
20
 Венеция 5 0 0 5 4-13 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.10 16:00 Дженоа – Фиорентина - : -
10.10 19:00 Интер – Парма - : -
10.10 21:45 Наполи – Фрозиноне - : -
11.10 13:30 Комо – Рома - : -
11.10 16:00 Лацио – Монца - : -
11.10 16:00 Лечче – Болонья - : -
11.10 19:00 Сассуоло – Милан - : -
11.10 21:45 Кальяри – Ювентус - : -
12.10 19:30 Аталанта – Венеция - : -
12.10 21:45 Торино – Удинезе - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 4
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 4
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
Романо Шмид
Романо Шмид

Фрозиноне

 3
И К Ж
Хоан Васкес
Хоан Васкес

Дженоа

 4 0 0
Габриэле Бракалья
Габриэле Бракалья

Фрозиноне

 5 0 3
Йоэль Шингтьенн
Йоэль Шингтьенн

Венеция

 5 0 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости