«Милан» проиграл «Лацио», пропустив с пенальти на 90+8-й минуте

«Милан» в матче 27-го тура чемпионата Италии на своем поле уступил «Лацио» со счетом 1:2.

В составе хозяев отличился Самуэль Чуквуезе, у римлян голы на счету Маттиа Цакканьи и Педро, который реализовал пенальти на 90+8-й минуте. Миланцы при счете 0:1 остались вдесятером, после того как на 67-й минуте красную карточку получил Страхинья Павлович.

«Милан» потерпел третье поражение подряд и с 41 очком занимает девятое место в турнирной таблице, «Лацио» с 50 очками — на четвертой строчке.