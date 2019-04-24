В ответном полуфинальном матче кубка Италии по футболу в среду, 24 апреля, "Милан" принимает "Лацио"​.

Первая встреча завершилась вничью – 0:0.

Римляне выигрывали Кубок страны шесть раз, последний – в сезоне-2012/13. "Милан" не завоевывал трофей с 2003 года. Примечательно, что последние четыре сезона эти клубы поочередно доходили до финала Кубка страны, где неизменно проигрывали "Ювентусу" (1:2 и 0:2 "Лацио", 0:1 и 0:4 "Милан").

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Следить за матчем "Милан" – "Лацио" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 21.45 (время московское).