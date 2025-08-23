«Милан» и «Кремонезе» проведут матч в 1-м туре чемпионата Италии в субботу, 23 августа. Игру примет стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане (Италия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур.

23 августа 2025, 21:45. Джузеппе Меацца (Милан)

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 21.40 мск, за 5 минут до игры.

Ключевые события и результат игры «Милан» — «Кремонезе» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

«Милан» в сезоне-2024/25 занял восьмое место в серии А с 63 очками. «Кремонезе» в серии В финишировал на четвертом месте с 61 очков, в переходных матчах клуб из Кремоны последовательно прошел «Юве Стабию» (4:2) и «Специю» (3:2).