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3 мая, 23:57

«Милан» ушел от поражения в матче с «Кремонезе»

Мария Гусева
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«Милан» — «Кремонезе».
Фото Global Look Press

«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Кремонезе» в матче 33-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Счет открыл нападающий гостей Давид Окереке на 77-й минуте встречи. На 90+3-й минуте форвард «Милана» Жуниор Мессиас сравнял счет.

«Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков. «Кремонезе» с 21 очком располагается на 19-й строчке.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:1
Кремонезе

В параллельном матче «Лацио» на своем поле обыграл «Сассуоло» — 2:0.

Забитыми голами отметились Фелипе Андерсон и Тома Башич.

«Лацио» занимает второе место в таблице, набрав 64 очка. «Сассуоло» располагается на 12-й строчке — 43 очка.

Италия. Серия А. 33-й тур
03 мая, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
2:0
Сассуоло

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2022-2023/
Футбол
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ФК Милан
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Серия А: «Сампдория» уступила «Торино», «Удинезе» — «Наполи» и другие матчи 33-го тура
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 33 19 7 7 52-24 64
3
 Ювентус 33 19 6 8 50-28 63
4
 Интер 33 19 3 11 60-35 60
5
 Аталанта 33 17 7 9 56-39 58
6
 Милан 33 16 10 7 53-39 58
7
 Рома 33 17 7 9 45-31 58
8
 Фиорентина 33 12 10 11 45-39 46
9
 Торино 33 12 9 12 35-38 45
10
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
11
 Монца 33 12 9 12 41-44 45
12
 Сассуоло 33 12 7 14 40-49 43
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
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 Салернитана 33 7 14 12 41-54 35
15
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17
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 0 : 2
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