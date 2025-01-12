«Милан» дома сыграл вничью с «Кальяри»
«Милан» в матче 20-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 1:1.
На гол Альваро Мораты гости ответили точным ударом Надира Зортеа.
После этого матча «Милан» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 18 очками — на 18-й строчке.
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|
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|3
|3
|43-20
|42
|
3
|Интер
|17
|12
|4
|1
|45-15
|40
|
4
|Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|
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|12
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|31-16
|33
|
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|32
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|20
|5
|5
|10
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|
13
|Дженоа
|19
|4
|8
|7
|16-27
|20
|
14
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
15
|Комо
|19
|4
|7
|8
|21-31
|19
|
16
|Верона
|19
|6
|1
|12
|24-42
|19
|
17
|Парма
|19
|4
|7
|8
|25-34
|19
|
18
|Кальяри
|20
|4
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|10
|19-33
|18
|
19
|Венеция
|19
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38 тур
|10.01
|22:45
|
Лацио – Комо
|1 : 1
|11.01
|17:00
|
Эмполи – Лечче
|1 : 3
|11.01
|17:00
|
Удинезе – Аталанта
|0 : 0
|11.01
|20:00
|
Торино – Ювентус
|1 : 1
|11.01
|22:45
|
Милан – Кальяри
|1 : 1
|12.01
|14:30
|
Дженоа – Парма
|- : -
|12.01
|17:00
|
Венеция – Интер
|- : -
|12.01
|20:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|12.01
|22:45
|
Наполи – Верона
|- : -
|13.01
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|15
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3
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