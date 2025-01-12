«Милан» дома сыграл вничью с «Кальяри»

«Милан» в матче 20-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» со счетом 1:1.

На гол Альваро Мораты гости ответили точным ударом Надира Зортеа.

После этого матча «Милан» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 18 очками — на 18-й строчке.