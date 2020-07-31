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«Милан» интересуется Деулофеу

12:37

«Милан» возобновил интерес к нападающему «Уотфорда» Жерару Деулофеу, сообщает Sky Sports.

По информации источника, представители «россонери» контактировали с агентами 26-летнего испанца и могут подписать игрока, который уже выступал за команду в сезоне 2016/17 на правах аренды. Сообщается, что футболист не против вернуться в чемпионат Италии после того, как его «Уотфорд» вылетел из АПЛ.

В сезоне-2019/20 Деулофеу провел за «Уотфорд» 30 матчей, на его счету 4 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 20 миллионов евро.

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