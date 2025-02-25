«Милан» интересуется Де Кейпером из «Брюгге»

Защитник «Брюгге» Максим Де Кейпер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 24-летнего бельгийца претендует «Милан». Представители итальянского клуба уже встретились с агентом игрока. Также защитником интересуется «Арсенал».

В текущем сезоне Де Кейпер провел 38 матчей, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.