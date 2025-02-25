«Милан» интересуется Де Кейпером из «Брюгге»
Защитник «Брюгге» Максим Де Кейпер может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 24-летнего бельгийца претендует «Милан». Представители итальянского клуба уже встретились с агентом игрока. Также защитником интересуется «Арсенал».
В текущем сезоне Де Кейпер провел 38 матчей, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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|Интер
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2
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3
|Рома
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|0-0
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4
|Комо
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|0-0
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5
|Милан
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|0-0
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6
|Ювентус
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|0-0
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7
|Аталанта
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|0-0
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8
|Болонья
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|0-0
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9
|Лацио
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|0-0
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
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|0-0
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12
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0
|0-0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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