«Милан» интересуется 19-летним защитником «Сент-Этьена»

Защитник «Сент-Этьена» Уэсли Фофана входит в сферу интересов «Милана». Миланский клуб хочет приобрести защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо, но если сделка не состоится, то итальянцы переключат свое внимание на 19-летнего француза, сообщает RMC Sport.

Контракт Фофаны с «Сент-Этьеном» рассчитан до 2021 года. Французский клуб уже хочет продлить соглашение, чтобы повысить трансферную стоимость защитника.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.