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«Милан» интересуется 19-летним защитником «Сент-Этьена»

21:35
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Защитник «Сент-Этьена» Уэсли Фофана входит в сферу интересов «Милана». Миланский клуб хочет приобрести защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо, но если сделка не состоится, то итальянцы переключат свое внимание на 19-летнего француза, сообщает RMC Sport.

Контракт Фофаны с «Сент-Этьеном» рассчитан до 2021 года. Французский клуб уже хочет продлить соглашение, чтобы повысить трансферную стоимость защитника.

В нынешнем сезоне Фофана принял участие в 8 матчах и забил 1 гол.

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