«Милан» — «Интер»: стартовые составы команд

1 марта пройдет первый матч 1/2 финала Кубка Италии, в котором «Милан» сыграет с «Интером». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Милан»: Маньян, Флоренци, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кессье, Беннасер, Салемекерс, Крунич, Леао, Жиру.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Мартинес, Джеко.

Начало встречи запланировано на 23.00 по московскому времени.