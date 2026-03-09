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«Милан» обыграл «Интер», единственный гол забил Эступиньян

Павел Лопатко
Фото Reuters

«Милан» победил «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил эквадорский защитник Первис Эступиньян.

Обе команды нанесли по два удара в створ ворот.

«Милан» (60 очков после 28 матчей) занимает второе место в таблице чемпионата Италии. «Интер» (67 очков после 28 встреч) лидирует.

В следующем туре «Интер» 14 марта примет «Аталанту», «Милан» 15 марта сыграет в гостях с «Лацио».

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Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур.
08 марта, 22:45. Джузеппе Меацца (Милан)
Милан
1:0
Интер

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рома 4 4 0 0 12-1 12
2
 Интер 4 4 0 0 13-6 12
3
 Комо 4 3 1 0 9-4 10
4
 Лацио 4 3 1 0 6-3 10
5
 Кальяри 4 3 0 1 4-2 9
6
 Милан 4 2 2 0 7-4 8
7
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
8
 Ювентус 4 2 1 1 6-4 7
9
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-4 7
10
 Наполи 4 2 0 2 6-5 6
11
 Аталанта 4 2 0 2 5-5 6
12
 Лечче 4 2 0 2 5-7 6
13
 Удинезе 4 1 1 2 8-10 4
14
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
15
 Торино 4 1 0 3 4-7 3
16
 Фиорентина 4 1 0 3 5-11 3
17
 Болонья 4 0 1 3 2-5 1
18
 Парма 4 0 1 3 2-6 1
19
 Дженоа 4 0 1 3 2-8 1
20
 Венеция 4 0 0 4 4-11 0
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36 тур
37 тур
38 тур
18.09 21:45 Монца – Сассуоло 2 : 1
19.09 16:00 Болонья – Торино - : -
19.09 16:00 Удинезе – Кальяри - : -
19.09 19:00 Рома – Интер - : -
19.09 21:45 Венеция – Лацио - : -
20.09 13:30 Фиорентина – Наполи - : -
20.09 16:00 Фрозиноне – Комо - : -
20.09 16:00 Парма – Дженоа - : -
20.09 19:00 Ювентус – Аталанта - : -
20.09 21:45 Милан – Лечче - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 4
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 4
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
Кинан Дэвис
Кинан Дэвис

Удинезе

 2
И К Ж
Хоан Васкес
Хоан Васкес

Дженоа

 4 0 0
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 3 0 2
Симон Зом
Симон Зом

Венеция

 3 0 2
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