«Милан» обыграл «Интер», единственный гол забил Эступиньян
«Милан» победил «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте забил эквадорский защитник Первис Эступиньян.
Обе команды нанесли по два удара в створ ворот.
«Милан» (60 очков после 28 матчей) занимает второе место в таблице чемпионата Италии. «Интер» (67 очков после 28 встреч) лидирует.
В следующем туре «Интер» 14 марта примет «Аталанту», «Милан» 15 марта сыграет в гостях с «Лацио».
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|4
|4
|0
|0
|12-1
|12
|
2
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-6
|12
|
3
|Комо
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
4
|Лацио
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
5
|Кальяри
|4
|3
|0
|1
|4-2
|9
|
6
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
7
|Сассуоло
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
8
|Ювентус
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|
9
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
10
|Наполи
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
11
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|
12
|Лечче
|4
|2
|0
|2
|5-7
|6
|
13
|Удинезе
|4
|1
|1
|2
|8-10
|4
|
14
|Монца
|5
|1
|1
|3
|8-12
|4
|
15
|Торино
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Фиорентина
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
17
|Болонья
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|
18
|Парма
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|
19
|Дженоа
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
20
|Венеция
|4
|0
|0
|4
|4-11
|0
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36 тур
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38 тур
|18.09
|21:45
|Монца – Сассуоло
|2 : 1
|19.09
|16:00
|Болонья – Торино
|- : -
|19.09
|16:00
|Удинезе – Кальяри
|- : -
|19.09
|19:00
|Рома – Интер
|- : -
|19.09
|21:45
|Венеция – Лацио
|- : -
|20.09
|13:30
|Фиорентина – Наполи
|- : -
|20.09
|16:00
|Фрозиноне – Комо
|- : -
|20.09
|16:00
|Парма – Дженоа
|- : -
|20.09
|19:00
|Ювентус – Аталанта
|- : -
|20.09
|21:45
|Милан – Лечче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|
|
Густаво Варела
Монца
|4
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|4
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|
|
Кинан Дэвис
Удинезе
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Хоан Васкес
Дженоа
|4
|0
|0
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|3
|0
|2
|
|
Симон Зом
Венеция
|3
|0
|2
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