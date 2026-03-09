«Милан» обыграл «Интер», единственный гол забил Эступиньян

«Милан» победил «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил эквадорский защитник Первис Эступиньян.

Обе команды нанесли по два удара в створ ворот.

«Милан» (60 очков после 28 матчей) занимает второе место в таблице чемпионата Италии. «Интер» (67 очков после 28 встреч) лидирует.

В следующем туре «Интер» 14 марта примет «Аталанту», «Милан» 15 марта сыграет в гостях с «Лацио».

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