«Интер» в концовке ушел от поражения в матче с «Миланом»
«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Интером» в матче 23-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет на 45-й минуте открыл хавбек красно-черных Тиджани Рейндерс. «Интер» отыгрался в концовке — на 90+3-й минуте забил Стефан де Врей.
«Интер» (51 очко) остается на втором месте в серии А. Команда Симоне Индзаги на два очка отстает от «Наполи» (53).
«Милан» (35) идет восьмым в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|
2
|Интер
|22
|15
|6
|1
|56-19
|51
|
3
|Аталанта
|23
|14
|5
|4
|49-26
|47
|
4
|Ювентус
|23
|9
|13
|1
|39-20
|40
|
5
|Фиорентина
|22
|11
|6
|5
|37-23
|39
|
6
|Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|
7
|Болонья
|22
|9
|10
|3
|35-27
|37
|
8
|Милан
|22
|9
|8
|5
|33-24
|35
|
9
|Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|
10
|Удинезе
|23
|8
|5
|10
|28-36
|29
|
11
|Торино
|23
|6
|9
|8
|24-27
|27
|
12
|Дженоа
|23
|6
|8
|9
|21-32
|26
|
13
|Лечче
|23
|6
|5
|12
|18-41
|23
|
14
|Верона
|23
|7
|2
|14
|26-48
|23
|
15
|Комо
|23
|5
|7
|11
|27-38
|22
|
16
|Эмполи
|23
|4
|9
|10
|22-33
|21
|
17
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
18
|Парма
|23
|4
|8
|11
|29-42
|20
|
19
|Венеция
|23
|3
|7
|13
|22-38
|16
|
20
|Монца
|23
|2
|7
|14
|20-34
|13
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38 тур
|31.01
|22:45
|
Парма – Лечче
|1 : 3
|1.02
|17:00
|
Монца – Верона
|0 : 1
|1.02
|17:00
|
Удинезе – Венеция
|3 : 2
|1.02
|20:00
|
Аталанта – Торино
|1 : 1
|1.02
|22:45
|
Болонья – Комо
|2 : 0
|2.02
|14:30
|
Ювентус – Эмполи
|4 : 1
|2.02
|17:00
|
Фиорентина – Дженоа
|2 : 1
|2.02
|20:00
|
Милан – Интер
|1 : 1
|2.02
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|3.02
|22:45
|
Кальяри – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|13
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Рауль Белланова
Аталанта
|6
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|18
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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