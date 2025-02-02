«Интер» в концовке ушел от поражения в матче с «Миланом»

«Милан» на своем поле сыграл вничью с «Интером» в матче 23-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 45-й минуте открыл хавбек красно-черных Тиджани Рейндерс. «Интер» отыгрался в концовке — на 90+3-й минуте забил Стефан де Врей.

«Интер» (51 очко) остается на втором месте в серии А. Команда Симоне Индзаги на два очка отстает от «Наполи» (53).

«Милан» (35) идет восьмым в турнирной таблице.